الدحلان: الملاءة المالية لشركة "إشراق" مطمئنة وقوية

أكد الدكتور سليمان الدحلان، المدير العام لشركة "إشراق" العقارية في لقاء له مع "العربية.نت" على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي، أن الشركة على وشك الإدراج في السوق السعودية، غير أن العملية لاتزال في طور الإجراءات التنظيمية وتنتظر الموافقة المبدئية. وأضاف أن الملاءة المالية للشركة مطمئنة وقوية، حيث حصلت الشركة على تقييم A.

وأضاف أن لدى الشركة توجهاً للدخول في السوق السعودية لمشاريع سكنية وفندقية، ما سيسهم بتنوع المحفظة الاستثمارية للشركة جغرافياً وقطاعياً وإثراء خطة التوسع السعودية.

ومن جهة أخرى، أشار الى أن مشروع "مارينا رايز" يحوي21 قطعة أرض، بيعت 80٪ منها على مستثمرين، فيما تبدأ حالياً عملية إنشاء مشروع سكني - فندقي "بين الجسرين" بقيمة 1.5 مليار درهم في أبوظبي خلال العام الجاري.

وأضاف أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع "الجميرا" من ثلاثة أبراج بتكلفة إجمالية تقدر بمليوني درهم خلال2013.

يُشار الى أن الشركة نجحت مؤخراً في شراء فندق "نوران مارينا" للشقق الفندقية الواقع في مرسى دبي، كأول استثمار عقاري بقيمة 135 مليون درهم.