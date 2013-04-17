110 مليارات درهم إجمالي أصول "كهرباء دبي"

بلغ إجمالي الأصول لهيئة كهرباء ومياه دبي، ما قيمته 110 مليارات درهم، حتى نهاية مارس الماضي، بما في ذلك محطة الإنتاج "إم" التي تم افتتاحها مؤخرا، بحسب سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن ما يقارب 96 مليار درهم من القيمة الإجمالية هي أصول تشمل محطات إنتاج وتحويل، وخزانات مياه ومحطات تحلية وكابلات نقل وتوزيع، أما القيمة المتبقية تتعلق بعمليات الاستثمار بشكل عام في التطوير والترقية للنظم الإلكترونية وكفاءة الأداء الوظيفي والفني وغيرها من مهام الهيئة.

ولفت الطاير إلى أن العام الجاري سيشهد مزيدا من الإنفاق الاستثماري للهيئة سواء على أصول محطات الإنتاج أو التحويل، أو الإنفاق في قطاعات إدارية وفنية أخرى، موضحا أنه يجري العمل حاليا على دراسة إنشاء مشاريع إنتاجيه للمياه والكهرباء جديدة، لكنها لا تزال في طور المناقشة والدراسة مع مجلس الإدارة وسيتم الإعلان عنها بعد الموافقة عليها خلال الشهور المقبلة من العام الجاري.

وأشار إلى وجود مشاريع إنتاجية مستقبلية للهيئة، وإنشاء مجموعة من محطات التحويل والتوزيع وتغيير لبعض الكابلات الأرضية والهوائية لتطوير وتحديث الشبكة.

وحول مجموعة المحفزات التي أعلنت الهيئة سابقا أنها ستطلقها لدعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خصوصا الشمسية، بدلا من الاعتماد على المصادر غير المتجددة، أوضح الطاير أن باقة المحفزات المزمع إطلاقها تأتي غالبيتها مادية لتحفيز المبادرات من هذا النوع. وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة يعكف حاليا على دراسة طبيعة هذه الحوافز ومن المنتظر أن يتم رفعها خلال الفترة المقبلة، لمكتب التنظيم القانوني في المجلس للمصادقة عليها ووضع الأطر التشريعية والقانونية لها، لبدء تنفيذها بشكل فعلي.

ولفت إلى أن أحد أهم المحفزات التي قدمها الاستشاري العالمي المشرف على تحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الشمسية، هي إتاحة الفرصة لأي من عملاء الهيئة ومستهلكيها أن يقيم وحدة توليد كهرباء باستخدام ألواح الطاقة الشمسية على أن تتكفل الهيئة بتركيب عداد يسمى عداد تصدير لدى العميل، لاحتساب قيمة الكهرباء التي ينتجها، ويقوم بإدخال هذا الكم المنتج إلى الشبكة العامة للهيئة، بنظام الشراء، إذ تشتريه الهيئة من العميل بالتـعرفة الموجودة في السوق حاليا، وتحتسب القيمة المالية كرصيد له، يتم خصمه من إجمالي استهلاكه.