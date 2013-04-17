663 مليون درهم عقود "دريك أند سكل" في الإمارات والسعودية

فازت شركة دريك آند سكل بمجموعة من عقود المقاولات والأعمال الهندسية في كل من الإمارات والسعودية بقيمة 663 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن العقود تتضمن العمل في ثلاث مجمعات حكومية في كل من إمارتي أبوظبي والشارقة ومدينة مكة المكرمة في السعودية.

وأضافت أنها تقوم حالياً بعمليات نقل الإمدادات والمعدات والقوى العاملة إلى المشاريع الثلاثة، لضمان مطابقة الجدول الزمني المقرر لاستكمال مشروع المرفق الحكومي في أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2015، على أن يتم تسليم مشروعي مكة المكرمة والشارقة خلال الربع الأخير من العام الحالي، والربع الثاني من العام 2015، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الاماراتية.

وقال خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لـلشركة «دريك آند سكل»، إن كلا من الإمارات والسعودية تواصلان ترسيخ مكانتهما ضمن أبرز أسواق النمو الرئيسية بالنسبة للشركة، وهو ما ينعكس في حصولها على سلسلة من العقود المتتالية منذ بداية العام الحالي.



وأضاف أن العقود الثلاثة تساهم بشكل فعال في تعزيز تدفق الإيرادات وزيادة مستويات ربحية الشركة، خصوصاً وأن معدلات الإنتاجية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مواقع العمل. وبين أن الاندماج بين وحدتي الأعمال الهندسية والمقاولات العامة بالشركة خطوة رئيسية ساهمت في الفوز بسلسلة من المناقصات ضمن كافة القطاعات الحيوية، متوقعاً الفوز بمزيد من المشاريع الضخمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كانت دريك أند سكل قد حازت خلال الربع الأول من العام الحالي على ثلاثة عقود منفصلة، من بنك الراجحي بقيمة 287 مليون درهم، وعقد آخر بقيمة 82 مليون درهم لإنشاء مرفق حكومي في أبوظبي، إضافة إلى عقود بقيمة 1,1 مليار درهم في كل من أبوظبي، والسعودية وقطر.