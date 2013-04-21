نمو أرباح "المملكة القابضة" السعودية 9% في الربع الأول

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة المملكة القابضة السعودية إلى 110.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 100.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 9.2%، ومقابل 209.6 مليون ريال في الربع السابق بنسبة انخفاض بلغت 47.5%.



وقالت الشركة في بيان لها قبل قليل نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2013، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وانخفاض أعباء الديون وعكس خسائر الانخفاض الدائم في القيمة، فيما قالت إن الانخفاض مقارنة بالربع السابق يرجع لوجود دخل من استثمارات عقارية خلال الربع السابق وانخفاض أداء الشركات الزميلة على الرغم من ارتفاع المكاسب من الاستثمارات ودخل توزيعات الارباح.

وبلغ إجمالي ربح المملكة القابضة خلال الربع الأول 225.1 مليون ريال، مقابل 274.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 18.1%.

وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 192.9 مليون ريال، مقابل 218.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 11.6%.