الماضي: "سابك" السعودية قد تغلق بعض مصانعها في أوروبا

كشف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) محمد الماضي، أن الشركة قد تغلق بعض المصانع الصغيرة غير المؤثرة في أوروبا، بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف في أوروبا.

وقال الماضي في مؤتمر صحافي بالرياض، بمناسبة إعلان الأرباح الفصلية للشركة: "لا تزال الأزمة الاقتصادية في أوروبا تراوح مكانها، إذ يسعى صناع القرار إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، أما أسواق آسيا الناشئة فلا تزال الصين هي العامود الفقري للنمو على رغم انخفاض نسبة النمو، مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام السابقة".

وشدد الماضي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة، على أن سابك شركة كبيرة، ولن تتأثر بإغلاق بعض الوحدات، مشيراً إلى أن كل الشركات تعيد النظر في استثماراتها في أوروبا، وكبار المنافسين أغلقوا بعض وحداتهم هناك، لكن سابك قامت بإغلاقات محدودة.

إلا أنه وصف أوروبا بأنها حالة خاصة، وقال إن القارة ستظل سوقاً مهمة للشركة حتى في الأوقات الصعبة، مشيراً إلى أن أوروبا لا تزال سوقاً مهمة، ونحن من أكبر ثلاث شركات هناك، ولكن في ضوء الوضع الراهن نعيد النظر في استراتيجيتنا.

وأضاف "ثقلنا لا يزال في المملكة، ولذا سيكون تأثير الأزمة الأوروبية محدوداً"، مشيراً إلى أن أسواق شمال أميركا لا تزال تنمو بشكل أقل من المطلوب، وشهد الاقتصاد الأميركي تحسناً في قطاع التشييد والبناء، وتواصل سابك استثمارها في المنتجات الجديدة، خصوصاً في صناعة المطاط والمنتجات الوسيطة، وبلغ إجمالي الاستثمارات المعلنة لهذه المشاريع مجمعةً 44 مليار ريال، وتستعد "سابك" لتدشين أربعة مراكز تقنية جديدة للبحث والابتكار ليصل عدد المراكز البحثية والتقنية والتطبيقات التابعة للشركة إلى 18 مركزاً حول العالم.

وذكر أن سابك تراجع تكاليف إنتاجها في جميع أنحاء العالم، وأوروبا في الوقت الحاضر تمر بأزمة اقتصادية تؤثر في نتائج جميع الشركات، وليس سابك وحدها، وحسّنت شركات عدة كلفة الإنتاج بما في ذلك زيادة الإنتاجية، ونحن نقوم حالياً بمراجعة التكاليف الإنتاج.