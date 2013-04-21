المخصصات تهبط بأرباح الاتصالات السعودية 39%

تراجع صافي أرباح شركة "الاتصالات السعودية" خلال الربع الأول بنحو 38.5% لتصل إلى 1,55 مليار ريال، مقابل 2,52 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة تكوين مخصصات جديدة بنحو 500 مليون ريال خلال هذه الفترة.

وتشكل هذه الأرباح نمو هائلاً بنسبة 231% مقابل 468 مليون ريال للربع السابق.

ووفقاً لبيان صحافي منشور على الموقع الإلكتروني لـ"تداول"، أقر مجلس إدارة "الاتصالات السعودية" اليوم الأحد توزيع أرباح أولية مقدارها مليار ريال عن الربع الأول من العام المالي 2013، بواقع (0.50) ريال عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (5%) من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في تداول عند إغلاق السوق يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل الجاري.

وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 6,49 مليار ريال مقابل 6,32 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2.6%، فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 2,21 مليار ريال مقابل 2,67 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 17%.

وبلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.77 ريال، مقابل 1.26 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح بـ 2.6%، وتحسن الكفاءة التشغيلية للعمليات وترشيد النفقات) إلى قيام المجموعة خلال الربع الأول بتسجيل مخصص هبوط في قيمة الأصول غير المتداولة في أبريل (الهند) بمبلغ 500 مليون ريال، وهذه عملية غير نقدية وليس لها تأثير على التدفقات النقدية.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنة بالربع السابق إلى قيام المجموعة بتسجيل مخصص هبوط في قيمة الأصول غير المتداولة بمبلغ 640 مليون ريال وتسجيل ضرائب مؤجلة بمبلغ 544 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2012م.

وبلغ صافي الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الأول 3,83 مليار ريال مقابل 4,22 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 9%. وبلغت إيرادات الخدمات للربع الأول 11,47 مليار ريال مقابل 11,06 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.7%.