"جنرال موتورز" تبني 4 مصانع بالصين في 2015

قال رئيس شركة جنرال موتورز الصين يوم السبت في معرض شنغهاي للسيارات، إن الشركة ستضيف أربعة مصانع جديدة لمصانعها العاملة في الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين سيارة سنويا.

وتأتي الزيادة المزمعة للطاقة الإنتاجية بعد أن أضافت جنرال موتورز مصنعين جديدين العام الماضي، مما عزز طاقتها بنسبة 20 بالمئة.

وقال بوب سوكيا رئيس عمليات جنرال موتورز في الصين إن الشركة وشركاءها سينفقون 11 مليار دولار لزيادة رأس المال في الصين بحلول عام 2016. لكنه لم يحدد تكلفة كل من مصانع التجميع الأربعة الجديدة.

وسترفع المصانع الجديدة عدد مصانع التجميع التي تملكها جنرال موتورز وشركاؤها في الصين إلى 17 مصنعا وتعزز الطاقة الإنتاجية 30 بالمئة.