"منافع" السعودية تستحوذ على 43% من "الأسواق الأولى"

قالت شركة "منافع القابضة" السعودية إنها قامت بالاستحواذ على حصة استراتيجية في شركة الأسواق الاولى لتصبح بذلك أكبر مستثمر في رأسمال الشركة بحصة تقدر بـ43.3%..

ووفقاً لبيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن شركة منافع القابضة تهدف من خلال هذا الاستثمار إلى تنمية وتنويع محفظة الشركة في الملكيات الخاصة لتشمل قطاع التجزئة.

وتعتبر شركة الأسواق الأولى من أكبر المتاجر للبيع بالتجزئة في مدينة جدة وهى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في 2011.

وتتطلع "منافع" لجعل شركة الأسواق الأولى نافذة واحدة لجميع أنواع احتياجات المنزل في جميع مدن المملكة لتشمل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، ومتجر للأطفال والروضة.

ومن جهته أكد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة منافع ياسر بن فيصل الشريف أن خطط الشركة الاستراتيجية تهدف إلى انتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التجزئة في السعودية والذي عيد الأكبر على منطقة الخليج ويشهد تطوراً نوعياً وذلك لمعطيات اقتصادنا الوطني.

وتأسست شركة منافع القابضة في عام 2008 وهي شركة مقفلة برأسمال 4 مليارات ريال، وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي على قطاعات اقتصادية رئيسية منها الخدمات المصرفية والمالية، والاستثمار العقاري، والسياحة الفندقية.