"دانة غاز" الإماراتية تتأهل لمناقصة أول حقل بحري في لبنان

قالت شركة دانة غاز الإماراتية إنها تأهلت لدخول مناقصة لأول حقل بحري في لبنان والتي ستبدأ في الثاني من شهر مايو المقبل.

وستتمكن كل من الائتلافات المكونة من 3 شركات كحد أدنى، من الفوز بقطاع ضمن منطقة الامتياز، على أن يمتلك كل طرف غير مشغل من الائتلاف حصة لا يقل حجمها عن 10%، من القطاع.

يُشار إلى أن عدد قطاعات الاكتشافات البحرية العميقة يبلغ 10 قطاعات، وتتراوح مساحتها بين 1,500 و2,500 كلم مربع.

وفي سياق متصل فازت "دانة غاز"، بحسب بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، بعقد نسبته 100% للتنقيب في القطاع رقم 6 من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري في البحر الأبيض المتوسط، والتي تقع شرق عمليات الإنتاج الرئيسة التابعة لدانة غاز في منطقة دلتا النيل، ضمن مساحة جغرافية تبلغ 2,980 كلم مربع ويتراوح عمقها بين الصفر و1,000 متر.

وتبلغ مدة عمليات الاستكشاف في الامتياز الجديد ثمانية أعوام، مقسَّمة إلى ثلاث مراحل، حيث تبلغ مدة المرحلة الأولية من الامتياز أربعة أعوام، ويليها مرحلتا تمديد تبلغ مدة كل منهما عامين، على أن يتم منح الشركة عقد مدته 20 عاماً في حال العثور على اكتشافات تجارية متفق عليها.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالامتياز الجديد في أواخر العام الجاري، وذلك عقب إنهاء الإجراءات اللازمة، والتي تُختتم بإصدار قانون الامتياز عقب الحصول على موافقة الجهات المعنية.