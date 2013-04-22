%50 نمو البتروكيماويات الخليجية بحلول 2020

توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بلوغ الطاقة الإنتاجيّة 191.2 مليون طن بحلول 2020 في دول الخليج، أي بزيادة 50% مقارنة بمستواها في 2012 والبالغ 127.8 مليون طن، وذلك حسب تحديثه السنوي لقاعدة بيانات قطاع البتروكيماويات والكيماويات بدول مجلس التعاون.

ووفقاً للبيانات، من المتوقع أن تكون قاعدة البيانات - التي تضم 119 مُنتجاً - بمثابة مرجع موثوق للمنتجين والباحثين وصناع القرار وكل المعنيين بقطاع البتروكيماويات، علماً أن تغطية عدد المنتجات ازدادت بواقع 297%.

وتشير البيانات إلى أن السعودية تأتي في الصدارة من حيث حجم النمو، إذ من المتوقع للمملكة أن تزيد الطاقة الإنتاجية للقطاع بواقع 40.6 مليون طن بحلول عام 2020.

وحلّت قطر والإمارات في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، مع توقعات بأن تضيفا إلى قدرات القطاع 10 ملايين طن و8.3 مليون طن على التوالي.