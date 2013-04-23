شركات الاتصالات السعودية تلغي "التجوال المجاني" الجمعة

تستعد شركات الاتصالات العاملة في السوق السعودية، لتنفيذ قرار وقف التجوال المجاني اعتباراً من الجمعة المقبل 26 أبريل/ نيسان، وذلك بعد شهر من الجدل بشأن القرار، ومساعي مجلس الشورى السعودي لإبطال أمر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني.

وقال مصدر مسؤول في شركة الاتصالات السعودية لصحيفة الحياة إن الجمعة سيكون تاريخ بدء سريان قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بوقف خدمة التجوال الدولي المجاني.

وأكد أن باقات التجوال التي أقرتها الهيئة واعتمدتها بعض الشركات ستبقى فعّالة، ولا تتعارض مع قرار الإلغاء.

وأضاف "هناك باقتان تم الإعلان عنهما، الأولى متعلقة بالمبتعثين، والثانية للسعوديين المسافرين خارج المملكة للعمل والسياحة، وبموجبهما سيدفع العميل ريالاً واحداً في مقابل استفادته من استقبال المكالمات مجاناً".

وذكر المصدر أن الجمعة سيكون آخر يوم في مهلة حددتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات المشغلة، وسيكون اليوم الأول لبدء تنفيذ قرار إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني.

يذكر أن مجلس الشورى اعترض على قرار هيئة الاتصالات، وأقر توصية بإلغاء قرار وقف التجوال الدولي بغالبية 119 عضواً، في مقابل 12 عضواً اعترضوا على التوصية.