5 مليارات درهم محفظة "الصكوك" في الإمارات بالربع الأول

أعلنت الصكوك الوطنية في الإمارات عن إعادة هيكلة نظام توزيع المكافآت ضمن خطة جديدة للشركة للتركيز على كافة شرائح المجتمع في الإمارات من المواطنين والمقيمين.

وبحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، يبلغ حجم محفظة الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري أكثر من 5 مليارات درهم ويتم استثمارها في الصكوك التي تطرحها الشركات والعقار ومحفظة صغيرة في الأسهم.

وارتفع حجم الصكوك 16% بنهاية الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع عدد حملة الصكوك بواقع 6% إلى أكثر من 700 ألف عميل ويبلغ الحد الأدنى للشراء 100 درهم.

إلى ذلك، تتضمن عملية إعادة الهيكلة تخصيص جوائز أسبوعية ومضاعفتها، كما يتضمن برنامج المكافآت الجديد توزيع مكافآت نقدية بقيمة 280 .26 مليون درهم سنوياً، حيث سيتم ولأول مرة في الخليج إجراء سحب كل دقيقة ومنح 50 درهماً لـ1440 فائزاً من حملة الصكوك يومياً، فيما سيتم تخصيص 200 جائزة من الجوائز النقدية اليومية للسيدات، كما سيتم تخصيص 200 جائزة أخرى للقصر، إلى جانب توزيع 200 جائزة نقدية يومية لحملة الصكوك الوطنية المشتركين في خدمة أمر السحب المباشر من البنك وبرنامج ادخار الموظفين وبذلك فإن حجم الجوائز السنوية يبلغ 46 مليون درهم.



وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد للإعلان عن الخطة الجديدة للمكافآت، قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: يأتي البرنامج الجديد نتيجة لاستفتاءات قامت بها الشركة، وبناءً على آراء حملة الصكوك تأتي الأولوية للتعليم والإسكان والتقاعد والزواج.

كما نهدف من وراء برنامج المكافآت الجديد في الصكوك الوطنية إلى توفير المزيد من الفرص لحملة الصكوك للفوز بمكافآت قيمة تعينهم على الوفاء بكافة متطلبات الحياة، وتكافئهم في الوقت نفسه على انتظامهم في عملية الادخار التي نسعى أن تكون نمطاً للحياة في دولة الإمارات.