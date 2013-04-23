80 مليون دولار صافي أرباح بيت التمويل الكويتي بالربع الأول

ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك إسلامي في منطقة الخليج من ناحية حجم الموجودات، إلى 23 مليون دينار، بما يعادل 80.6 مليون دولار أميركي، بنهاية الربع الاول من 2013، بنسبة نمو 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012.

وقال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك" محمد علي الخضيري إن بيتك حقق أرباحاً إجمالية للربع الأول من العام الجاري قدرها 66.350 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم للربع الأول من العام الجاري 8.1 فلس بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات 224.5 مليون دينار بنسبة زيادة 23% على العام السابق.

وارتفع حجم الأصول إلى 14.932 مليار دينار، بزيادة قدرها751 مليون دينار وبنسبة زيادة 5% عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع حجم الودائع إلى 9.713 مليار دينار، بزيادة قدرها 530 مليون دينار، وبنسبة زيادة 6% عن نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.351 مليار دينار، بزيادة قدرها 78.3 مليون دينار وبنسبة زيادة 6% عن نفس الفترة من العام السابق.

وشدّد الخضيري في تصريح صحافي على استمرار جهود "بيتك" لتعزيز المركز المالي والمحافظة على معدل النمو المستقر والأداء المتوازن لكافة الأنشطة والأعمال، ومواصلة اتباع سياسة متحفظة تستهدف تعزيز المخصصات الاحترازية، منوهاً بأن العمل متواصل لتكون الانجازات شاملة كل القطاعات، بحيث يتحقق مفهوم "بيتك" القائم على تقديم خدمات متكاملة ومتطورة بمفاهيم الدقة والأمان والسرعة، مشيراً إلى أن النتائج المتحققة تنسجم مع الخطط الموضوعة والتطورات والمستجدات في الأسواق محلياً وعالمياً، وتؤكد كذلك سلامة أداء "بيتك" ومتانة وضعه المالي، حيث زادت الإيرادات بنسبة 23% وكذلك فقد ارتفعت ربحية السهم 16% وزادت الأصول والودائع وحقوق المساهمين بنسب تتراوح بين 5 إلى 6 % .

ونوّه الخضيري إلى أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الرابع والعشرين من الشهر الجاري من المتوقع أن يوافق على زيادة رأسمال بيتك بنسبة 20% ليرتفع رأس المال من 290 مليون دينار إلى 383 مليون دينار عبر اكتتاب المساهمين في أسهم مقدارها 638.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس وعلاوة إصدارها قدرها 400 فلس للسهم الواحد.

وأشار إلى انه من أهم الخطوات التي اتخذت في الفترة الماضية، تكوين شركة بيت التمويل الكويتي العقارية، وهى إحدى ثمار تطبيق الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة التي تعد جزءاً من خطة التطوير والهيكلة المعتمدة في الجانب الاستثماري، وتقضي بتجميع الأنشطة النوعية المتشابهة في شركات مستقلة تحت مظلة مجموعة "بيتك"، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة ستكون الذراع الاستثمارية الرئيسية لـ"بيتك" في المجال العقاري على الصعيد المحلى والإقليمي والدولي، معرباً عن ثقته بأن تنهض الشركة بأحد أهم الأدوار والأنشطة التي مارسها "بيتك" في كافة مجالات الاستثمار العقاري، وتعظيم قيمة هذه الاستثمارات وتطويرها بنظرة متكاملة وخبرات متخصصة.