"آبل" تعيد 100 مليار دولار للمساهمين بحلول نهاية 2015

هبطت أرباح شركة "آبل" للمرة الأولى في أكثر من عقد، خلال الربع الأول من العام الحالي بـ18%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتحقق 9.5 مليارات دولار، ورغم ذلك فقد فاقت الأرباح متوسط توقعات المحللين.

يأتي هذا التراجع رغم نمو الإيرادات الفصلية بأكثر من 11%.

وعزت الشركة تقلص أرباحها إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي بـ10 نقاط مئوية إلى 37.5%.

وقامت آبل بمضاعفة قيمة برنامجها الهادف إلى إعادة رأس المال للمساهمين إلى 100 مليار دولار عن طريق توزيع أرباح نقدية وإعادة شراء الأسهم بحلول نهاية عام 2015، علما أن مخزون الشركة النقدي ارتفع إلى 145 مليار دولار في الربع الأول.