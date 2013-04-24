"باناسونيك" تتوقع قفزة كبيرة لمبيعاتها في الشرق الأوسط

أعربت شركة "باناسونيك" العالمية، عن ثقتها بأن مبيعاتها في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، ستشهد قفزة كبيرة خلال الفترة القادمة، لا سيما بعد طرح مجموعة جديدة من الحلول والمنتجات ذات التقنية المبتكرة والمُراعِيَة في الوقت ذاته لمفاهيم الاستدامة البيئية. وأكدت الشركة اليابانية العملاقة أن السوق الشرق أوسطية المُجزية والسوق الإفريقية الواعدة تستحوذان على نسبة مهمة من مبيعاتها حول العالم.

وأعلن مسؤولو الشركة خلال "الملتقى الإعلامي السنوي 2013" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي عقدته "باناسونيك" في دبي أمس، أهم معالم استراتيجية الشركة العالمية للسنة القادمة.

وكانت "باناسونيك" قد أعلنت في شهر مارس/أذار الماضي عن تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز الربحية على امتداد أعمالها حول العالم. ومن أجل الارتقاء بفاعلية ومرونة الأعمال، أعلنت باناسونيك عن نيتها إدماج العديد من وحدات الأعمال ليتقلَّص عددها من 88 إلى 49 وحدة، على أن تندرج كافة وحدات الأعمال تحت أربع شُعَب هي: الأجهزة، والحلول الصديقة للبيئة، والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات، ونظم السيارات والحلول الصناعية.

وفي إطار الخطة الاستراتيجية التي تبنتها الشركة العملاقة سينصبُّ اهتمامها على أربعة مجالات رئيسة هي: الحلول الشبكية المنزلية، والحلول الصديقة للبيئة وحلول الأعمال، وحلول التنقلية، والأجهزة الشخصية.

وقال يوريهيسا شيوكاوا، المدير التنفيذي لدى شركة باناسونيك لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي، "ستظل باناسونيك عند عهد عملائها بها، فهي ماضية في تطوير المنتجات المبتكرة والصديقة للبيئة معاً بما يتلاءم مع طبيعة الحياة العصرية لعملائنا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

ومن أجل تعزيز مبيعاتها بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تعتزم باناسونيك تعزيز حضورها في سوق حلول الأعمال المخصَّصة للشركات، في تحوُّل لافت من أجل توسيع حصتها السوقية في هذا القطاع، كما ستواصل في الوقت ذاته تعزيز الربحية في قطاع المنتجات الاستهلاكية والفردية التقليدية.

وكشفت باناسونيك خلال الملتقى الإعلامي السنوي 2013 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن نطاق عريض من الحلول، منها الصوتية المرئية، ومنها الأجهزة المنزلية، ومنها الحلول الشبكية، والحلول الصديقة للبيئة.

من جانبه، قال ماساو موتوكي، المدير التنفيذي لدى "باناسونيك الشرق الأوسط وإفريقيا للتسويق": "تدرك "باناسونيك" تماماً الأهمية البالغة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في تعزيز زخم أعمالها حول العالم. وترتكز منظومة أعمالنا على التواصل والتفاعل المباشِرَين مع المستخدمين النهائيين والتزام ثابت بإثراء حياتهم اليومية إلى أبعد حدود ممكنة، وهذا ما أسهم في توطيد حضورنا بأسواق الشرق الأوسط".