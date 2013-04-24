1.82 مليار درهم أرباح "اتصالات" الإمارات بالربع الأول

أعلنت مجموعة اتصالات الإماراتية، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2013، حيث سجلت زيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية وعدد المشتركين في الأسواق التي تتواجد بها.

ووفقاً لصحيفة البيان الإماراتية، حققت مجموعة "اتصالات" خلال الربع الأول من العام 2013 إيرادات بلغت 9.604 ملايين درهم.

وتمثل ارتفاع بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وازدادت الأرباح الصافية الموحدة بعد احتساب حق الامتياز الحكومي من عام إلى عام بنسبة 1 % إلى 1.825 مليار درهم.

كما وصلت ربحية الأسهم إلى 0.23 فلس للسهم، وتمثل زيادة 1 % بالمقارنة مع العام الماضي. كما أعلنت المجموعة زيادة قاعدة العملاء لتصل إلى 141 مليون مشترك

وقالت المجموعة في بيانها أمس إن نمو الأرباح الموحدة يعود إلى الأداء الجيد في السوق المحلية والأسواق الدولية وبعد دمج إيرادات مجموعة PTCL في باكستان.

وأعلنت مجموعة اتصالات عن نتائج قوية في الربع الأول، حيث شهدت ارتفاعاً في الإيرادات لتصل إلى 9.6 مليارات درهم، كما وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب حق الامتياز الحكومي لتصل إلى 3.98 مليارات درهم، وشهدت زيادة في قاعدة عملاء المجموعة لتصل إلى 141 مليون مشترك، ولأول مرة تم إضافة إيرادات عمليات باكستان إلى الإيرادات الموحدة للمجموعة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، أحمد عبد الكريم جلفار إلى أن النتائج كانت قوية خاصة بعد إدراج الايرادات في باكستان من ضمن نتائج المجموعة الموحدة لأول مرة.

وأضاف "تمتعت مجموعة اتصالات بزيادة كبيرة في صافي الإيرادات الموحدة من العمليات الدولية نتيجة لاستراتيجيتها القائمة على الابتكار والاستثمار في الخدمات ذات القيمة المضافة التي تهدف الى تحسين الأداء وزيادة قاعدة العملاء والمحافظة عليها.

وبين أن "هذه النتائج تثبت أن مجموعة اتصالات على الطريق الصحيح، وفي وضع جيد لمواصلة تقديم قيمة مضافة لمشتركيها ومساهميها والمجتمعات التي فيها".

