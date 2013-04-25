سهم "آبل" يخسر 43% في 7 أشهر.. والتراجع مستمر

هبط سهم شركة "آبل" الأمريكية، وهي أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بنحو 3% في بداية تداولات الأربعاء بالولايات المتحدة ليهوي دون مستوى 400 دولار، متأثراً بأول تراجع في أرباح الشركة منذ 10 سنوات.

وتراجعت الأرباح الصافية لشركة "آبل" في الربع الأول من العام الحالي الى 9.5 مليار دولار بعد أن كانت في الربع السابق 11.6 مليار دولار، أي أن صافي الربح انخفض بنسبة 18%، وذلك على الرغم من ارتفاع عوائد الشركة من 39.2 مليار دولار الى 43.6 مليار دولار.

وهذه هي المرة الأولى منذ عشر سنوات تسجل فيها "آبل" تراجعاً في أرباحها، إلا أن الشركة قالت إنها تأمل ارتفاع مبيعاتها من أجهزة "آيباد" ما قد يدعم أرباحها في المستقبل.

وانخفض سعر سهم "آبل" بنحو 3% في الدقائق الأولى لتداولات الأربعاء، قبل أن يقلص خسائره الى نحو 1.5% فقط بحلول الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، إلا أنه ظل دون 400 دولار ليكون بذلك قد هوى بأكثر من 43% عن أعلى مستوى سجله قبل عدة شهور، وتحديداً في 21 أيلول/ سبتمبر 2012 عندما تم تداول السهم عند سعر 705 دولارات.

وارتفعت السيولة النقدية لدى الشركة في الربع الأول الى 145 مليار دولار.

ويبدي الكثير من المحللين تخوفهم من أن يكون العصر الذهبي لشركة "أبل" قد انتهى، أو أن تكون الطفرة التي شهدتها مبيعات منتجاتها في السابق قد انتهت الى غير رجعة، مشيرين الى ان "أيباد ميني" الذي لم يشهد اقبالاً كبيراً من المستهلكين والذي تم طرحه قبل عدة شهور ربما يكون بداية النهاية للعصر الذهبي للشركة.

وبعد الانخفاض الذي سجله سهم "أبل" عاد وقلص خسائره خلال تداولات الأربعاء، وذلك بفضل ردود الفعل المتباينة في أوساط المستثمرين والذين اعتبر بعضهم أن نتائج الشركة المالية لم تكن سيئة جداً وانما تتضمن بعض الايجابيات.

وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية ان المستثمرين تلقوا نتائج شركة "أبل" بتباين، حيث اعتبر البعض أنها جيدة في بعض تفاصيلها، خاصة ما يتعلق بارتفاع السيولة لديها، وبرنامج اعادة شراء الأسهم، وكذلك ارتفاع العوائد الذي يشير الى استمرار الارتفاع في المبيعات.

