فرايزون تعرض "صفقة القرن" بشراء "وايرلس" بـ100 مليار دولار

قال مصدران إن فرايزون عيّنت مستشارين لإعداد عرض محتمل بالنقد والأسهم قيمته 100 مليار دولار للاستحواذ على "فرايزون وايرلس" بالكامل من شريكتها فودافون.

وقال المصدران إن فرايزون التي تمتلك حالياً 55% من فرايزون وايرلس لم تتقدم بعد بعرض لفودافون، لكنها عيّنت مستشارين مصرفيين وقانونيين لإعداد عرض.

وأضاف أحد المصدرين أن فرايزون تأمل في بدء التفاوض مع فودافون قريباً لإبرام صفقة بشكل ودّي لكنها مستعدة أيضاً لتقديم العرض مباشرة للمساهمين إذا لم توافق الشركة البريطانية على الدخول في محادثات.

وخلال السنوات العشر الماضية لم تخف "فرايزون" رغبتها في شراء فرايزون وايرلس بالكامل، وهي أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة. وقال المصدران إن فرايزون مستعدة للسعي بقوة لإبرام الصفقة.