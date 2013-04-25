"الأهلي المتحد" يحقق أرباحاً قياسية بـ309 ملايين دولار

أعلنت مجموعة البنك الأهلي المتحد في الكويت عن تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 309.8 ملايين دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2013، تشمل ربحا استثنائيا قدره 212.9 مليون دولار تحقق من بيع حصة المجموعة البالغة 29.4% من أسهم البنك الأهلي، فيما سجلت المجموعة صافي ربح من عملياتها التشغيلية الأخرى بلغ 96.9 مليون دولار، بنسبة نمو %12.2 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 وزيادة بنسبة 23.3% عما كانت عليه أرباح الفترة الفصلية السابقة، ليبلغ بذلك العائد الأساسي للسهم 5.7 سنتات مقابل عائد 1.6 سنت للفترة المقارنة من عام 2012، فيما بلغ هذا العائد معدّلا على أساس صافي أرباح التشغيل 1.8 سنت للفترة المنتهية في 31 مارس 2013.

وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، تأتي نتائج الفترة مدفوعة بزيادة قدرها %4.5 في إيرادات البنك التشغيلية والتي ارتفعت من 214.5 مليون دولار الى 224.2 مليون دولار، مدعومة بنمو في صافي الدخل من الفوائد الذي ارتفع الى 167.4 مليون دولار (150.8 مليون دولار للربع الأول من عام 2012).كما كان لنمو الدخل التشغيلي وإجراءات ترشيد النفقات أثرهما الإيجابي في كفاءة التشغيل حيث بلغ معدل التكاليف الى إجمالي الدخل 29.9% مقابل 29.5% لنفس الفترة من عام 2012.

وقد استمر البنك محافظا على جودة عالية لأصوله والتي انعكست في نسبة متدنية للقروض غير المنتظمة لم تتجاوز 2.3% من إجمالي محفظة القروض والسلفيات مقابل 2.4% كما في 31 ديسمبر 2012، واكبتها زيادة تحوطية في المخصصات لتعزيز نسبة التغطية المرصودة للقروض غير المنتظمة لتبلغ 158% مقابل 150% كما في 31 ديسمبر 2012 شاملة المخصصات الاحترازية العامة.

