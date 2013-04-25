3.4 مليار دولار إيرادات "صناعات أبوظبي" بـ2012

أعلنت "الشركة القابضة العامة في أبو ظبي" (صناعات)، ارتفاع إيراداتها العام الماضي 7.2% إلى 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) مقارنة بـ11.5 مليار عام 2011. وأشارت إلى زيادة أصولها 7.8% لتبلغ 25.4 مليار درهم في مقابل 23.5 بليون نهاية عام 2011.

ووفقا لصحيفة الحياة، أوضح رئيس مجلس إدارتها حسين جاسم النويس، أن إجمالي الاستثمارات الصناعية للشركة ارتفع إلى نحو 16 مليار درهم، لافتاً إلى أن الاستثمارات التي ضختها الشركة في القطاع الصناعي بلغت نحو 2.2 مليار درهم العام الماضي، في إطار دعم مسيرة التنمية التي يشهدها القطاع الصناعي في أبوظبي والإمارات.

وأضاف أن إجمالي أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ارتفع 7.5 إلى 2.3 مليار درهم من 2.1 مليار ، بعدما وسعت المجموعة هوامش الربحية إلى 18.3 في المئة. وأكد النويس أن استراتيجية الشركة تهدف إلى رفع قيمة الشركات التابعة لها إلى أقصى حد وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي لأبوظبي والإمارات، من خلال استمرار النمو والاستدامة والجدوى الاقتصادية.

وأشارت الشركة إلى تطور عمليات الشركات التابعة لها العام الماضي، مؤكدة أن حديد الإمارات استكملت العمل في المرحلة الثانية من برنامجها التوسعي في مدينة أبوظبي الصناعية بكلفة بلغت ستة بلايين درهم، لرفع قدرتها الإنتاجية إلى نحو ثلاثة ملايين طن متري سنوياً وتنويع أعمالها لتتضمن منتجات القيمة المضافة.

ولفتت "صناعات" إلى أن شركة أركان، المتخصصة في صناعة مواد البناء، شيدت مصنعاً متكاملاً للإسمنت في مدينة العين وزودته بمرافق خاصة بتصنيع الطوب الخرساني. واستحوذت شركة أغذية، العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية والمشروبات، على معمل تركي لتعبئة المياه، ما أتاح لها فرصة دخول سوق مياه الينابيع العالية الجودة.

وتابعت شركة الفوعة، العاملة في مجال تغليف التمور في أبوظبي وتوزيعها وتسويقها في 35 دولة، مخططات توسعها الاستراتيجية والتي تتضمن تطوير علامات تجارية قوية ومعروفة وإطلاق منتجات جديدة.

