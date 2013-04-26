241 مليون ريال أرباح "قطر للوقود" بالربع الأول

أعلنت شركة قطر للوقود (وقود) عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 241,2 مليون ريال قطري مقارنة بـ240,7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2012.

ووفقاً لصحيفة الراية القطرية، ذكرت الشركة أن مجلس إدارتها اعتمد خلال اجتماع برئاسة عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية ورئيس مجلس إدارة وقود النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام 2013، كما اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة.

وصرح محمد تركي السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لوقود بأن صافي أرباح الفترة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بلغت حوالي 241,2 مليون ريال قطري مقارنة ب 240,7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2012.

وأضاف أنه بالرغم من زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25 % خلال العام 2012 من خلال أسهم المنحة، فقد حقق العائد على السهم مبلغ 3,71 ريال مقارنة بـ3,70 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وحول موجودات الشركة وحقوق الملكية أشار إلى أنها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال تلك الفترة حيث تجاوزت قيمة الموجودات الكلية 8,544 مليار ريال وبزيادة قدرها 11,75 %، بينما نمت حقوق الملكية للشركة الام بنسبة 12,62% لتصل إلى 5,581 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2011.

