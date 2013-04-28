وزير: حسم صفقة هيرميس وكيو إنفست القطرية قبل 3 مايو

قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إن قرارا نهائيا بشأن الشراكة بين المجموعة المالية "هيرميس" أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وكيو إنفست القطرية سيصدر قبل الثالث من مايو/ايار المقبل، وهو الموعد الذي يتعين البت في مصير الصفقة قبل حلوله وإلا تعتبر لاغية.

وقال الوزير أسامة صالح في رد على سؤال لرويترز إنه "تجري مراجعة بعض الأوراق وسيكون القرار النهائي قبل الثالث من مايو".

وكان صالح يتحدث خلال مؤتمر صحفي أقيم في مدينة السويس لتوقيع عقد مع شركة صينية لتطوير جزء من منطقة اقتصادية شمال غرب خليج السويس.

كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر قالت في السابع من ابريل نيسان الجاري إنها إذ لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية على صفقة اندماجها مع كيو إنفست القطرية قبل الثالث من مايو أيار المقبل فسيصعب تنفيذ الصفقة نظرا لانتهاء مهلة التوقيع في ذلك اليوم.

وأضافت المجموعة في بيان آنذاك إن الشراكة مع كيو إنفست القطرية ستضخ 300 مليون دولار في الاقتصاد المصري.

ووافق مساهمو هيرميس في الثاني من يونيو/حزيران الماضي على الدخول في شراكة استراتيجية مع كيو إنفست لإقامة بنك استثمار إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وافريقيا وتركيا وجنوب شرق آسيا.

وبموجب ذلك الاتفاق تسيطر كيو إنفست على 60 بالمئة من البنك الجديد الذي سيسمى "المجموعة المالية-هيرميس قطر" وستقدم 250 مليون دولار لزيادة رأسماله.

وينص بند في الاتفاق الذي وقعته هيرميس مع كيو إنفست في الرابع من مايو أيار 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية.

وقالت هيرميس الاسبوع الماضي إن تجديد الاتفاق مع كيو إنفست ربما يصبح غير مجد في ضوء التغير في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار إضافة إلى فقدان الثقة في الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قال في مطلع ابريل نيسان إن أوراق الصفقة غير مستوفاة.

لكن هيرميس قالت في بيانها إنها تنتظر "الحصول على عدم الممانعة من الهيئة" على الاندماج مع كيو إنفست بعد ان استوفت ملاحظات الهيئة.

واضافت "تاريخ سقوط العقد المبرم بين المجموعة المالية هيرميس وكيو إنفست هو 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد علما بان الاتفاقية تم توقيعها في 3 مايو 2012 ، وفي حالة عدم حصول المجموعة المالية هيرميس على عدم ممانعة الهيئة خلال الأيام القادمة فانه سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة".

وتمتلك هيرميس العديد من الشركات التابعة بجانب حصة في شركة سوديك المصرية وحصة مسيطرة في بنك الاعتماد اللبناني.