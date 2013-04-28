"الإمارات للصرافة" يعقد "قمة سمارت بي للموارد البشرية"

عقد "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" أول قمة من نوعها في دبي للموارد البشرية، وهي "قمة سمارت بي للموارد البشرية"، لتوفير منبر للموارد البشرية المحترفة، واستعراض نظام حماية الأجور وإعادة التركيز على مهارات الموارد البشرية لتتلاءم مع احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للأعمال التجارية في الإمارات.

وتمتلك "الإمارات للصرافة" أكثر من 700 فرع في 30 دولة تخدم أكثر من ستة ملايين من العملاء حول العالم، ولديها نحو 123 فرعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المدير العام - رئيس العمليات العالمية في "مركز الإمارات للصرافة" واي سودهير كومار شيتي، في افتتاح المؤتمر، "لقد تم تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها لتكمل تركيز الحكومة على تحقيق الرفاهية للموظفين. وكان الأساس المنطقي وراء عقد هذا الحدث هو مساعدة المحترفين في قطاع الموار البشرية وذلك لترقية معارفهم ومهاراتهم في الأعمال الخاصة بهم وإعادة النظر في نظام حماية الأجور الذي قدمته الحكومة وأدى إلى نجاحات كبيرة في قطاع الأعمال".

وأضاف كومار، "أن جميع المبادرات التي قام بها مركز الإمارات للصرافة ركزت على تقديم إضافة جديدة للعملاء وتسعى إلى نقل خبراتنا وأفكارنا بشأن الإدارة الجيدة للموارد البشرية، ومواصلة الطريق لمزيد من والرفاهية للموظفين، الذين هم الأصول الحقيقية لأية مؤسسة".

وأشار المؤتمر إلى حقيقة أن الموارد البشرية المحترفة تحتاج إلى تحقيق الرفاهية للموظف خاصة أن 90 بالمئة من أصل 260 ألفا من الشركات المسجلة هي في إطار فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحصة كبيرة للمستخدمين بأجر في هذا القطاع.

ومن جانبه قال نائب المدير العام - العمليات العالمية، بمركز الإمارات للصرافة"، بروموث مانغات، "أدخلت الإمارات للصرافة خدمة" سمارت بي" عام 2006 واليوم مركز الامارات للصرافة هو في طليعة شركات تحويل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقديم برنامج حماية الأجور، وقد مكنتنا خدمة سمارت بي من الحصول على 20% من حصة السوق".