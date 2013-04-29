السعودية تحذّر وتتوعّد تجار الأسمنت من تأخير الاستيراد

كان اجتماع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت في الرياض أمس بمثابة "تحذير" من فرض عقوبات صارمة تجاه الشركات التي تتقاعس في استيراد الكميات المخصصة لها من الأسمنت لتلبية حاجات السوق والتعمد في التأخير.

ووفقاً لحصيفة "الحياة"، فقد طالب الربيعة الشركات ببناء "مخزون استراتيجي" يعادل إنتاج شهرين في كل مصنع، في ما يتوقع أن تصل أولى كميات الأسمنت المستوردة خلال أسبوعين من الآن.

وقال الربيعة: "الوزارة تتابع كميات استيراد الأسمنت أولاً بأول، وشركات الأسمنت ستستورد خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها بما يتوافق مع حاجات السوق المحلية".

وأضاف "أي تأخر في ذلك سيعرض الشركات للعقوبات النظامية، كما أنه يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجي كافٍ يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أي نقص في الإنتاج بالاستيراد".

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت الدكتور زامل المقرن، أن الشركات تواصلت مع المصانع العالمية، وأن أولى كميات الاستيراد ستصل المملكة خلال أسبوعين من الآن.

يُذكر أن الاجتماع عقد لمتابعة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت لمعالجة الطلب المتزايد على الأسمنت وتأمينه لجميع المواطنين، وذلك على إثر الطلب المتزايد والمتنامي على الأسمنت في ظل النمو العمراني المضطرد، وما تم اعتماده من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية.