36 مليون دولار أرباح صافية لـ"أجيليتي" بالربع الأول

أعلنت شركة (أجيليتي) في الكويت عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 10.1 مليون دينار كويتي (36 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 46% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بينما بلغت ربحية السهم الواحد 19ر10 فلس.

وبحسب صحيفة الوطن الكويتية، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أجيليتي طارق السلطان إن الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت352.6 مليون دينار كويتي بزيادة تقدر ب 10% عن الفترة المماثلة من العام 2012.

وأضاف السلطان أن شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة فازت بعقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة شل تقدر قيمته بـ80 مليون دولار أمريكي لإدارة خدمات الشحن من مواقع مختلفة حول العالم إلى حقل مجنون النفطي في العراق.

كما فازت أجيليتي بعقد لمدة خمس سنوات لتقديم خدمات التخزين لشركة يونيفرسال وهي شركة رائدة في مجال تصنيع الآليات والمعدات المنزلية في مصر حيث تقدر قيمة العقد ب 9.7 مليون دولار أمريكي على مدار الخمس سنوات.

وذكر أن أجيليتي تهدف إلى تحقيق إمكانات قطاع الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة من خلال الاستمرار في الحفاظ على نجاحها في تحقيق استراتيجيتها التجارية والحفاظ على الانضباط المالي وتسريع التحول التكنولوجي وذلك للتعزيز من إنتاجية هذا القطاع وخدمة العملاء.

وعن مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية، قال السلطان إنها ساهمت بـ57.1 مليون دينار كويتي في ايرادات الشركة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة قدرت نسبتها بنحو 20% عن الربع الاول من عام 2012.

وأضاف أن شركة أجيليتي للخدمات العقارية تبقى المساهم الأكبر للأداء المالي لهذه للمجموعة حيث حققت زيادة في إيراداتها بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية تعتبر صمام أمان ضد تقلبات الاقتصاد العالمي.

وتعد شركة أجيليتي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقارب إيراداتها السنوية 4.8 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 22 الف موظف في 500 مكتبا منتشرة في 100 دولة حول العالم.