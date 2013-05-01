"إعمار" تحقق أرباحاً بـ556 مليون درهم خلال الربع الأول

أعلنت شركة إعمار العقارية، في بيان لها أمس، تحقيقها صافي أرباح بلغ ‬556 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو ‬9٪ مقارنة بالربع الأخير من عام ‬2012؛ الذي بلغت فيه الأرباح ‬512 مليون درهم.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية مدفوعة بالأداء القوي والمستمر، لقطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وحققت الشركة نمواً لافتاً في الإيرادات، التي بلغت ‬2.11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة ‬16٪، مقارنة بإيرادات الربع الأول من ‬2012، التي بلغت ‬1.82 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة "إعمار"، محمد العبار: "تظهر النتائج المالية التي سجلتها (إعمار) بوضوح العودة القوية للقطاعات العقارية وتجارة التجزئة والضيافة ومدى ثقة المستثمرين بمشروعات (إعمار)؛ ونجحنا، من خلال مشروعاتنا العقارية الجديدة التي تتمتع بمستويات عالمية، في ترسيخ موقعنا في القطاع، إضافة إلى مساهمة (إعمار) المستمرة في حفز النمو الاقتصادي في دبي، ولا شك في أن الإقبال الكبير الذي حظي به إطلاق المشروعات الجديدة من قبل المستثمرين في دبي والأسواق العالمية هو خير دليل على المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وجهة عالمية في عالم الأعمال والاستثمار".

وأسهمت عمليات الشركة في مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه بـ‬1.167 مليار درهم، أي ‬55٪ من إجمالي الإيرادات المحققة، بنمو قدره ‬11٪ مقارنة بإيرادات تلك النشاطات في الربع الأول من ‬2012، التي بلغت ‬1.054 مليار درهم.

وحققت عمليات "إعمار" في قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة إيرادات بقيمة ‬750 مليون درهم، أي ما يعادل ‬36٪ من إجمالي الإيرادات، وجاءت هذه النتائج مدفوعة برقم قياسي جديد في عدد زوار «دبي مول»، أكبر مشروعات «إعمار» في قطاع مراكز التسوق، والذي بلغ ‬20 مليون زائر، وهو عدد الزوار الأكبر خلال فترة ثلاثة أشهر، كما تجري حالياً أعمال توسعة «دبي مول»، من خلال إضافة مليون قدم مربعة إلى مساحته ليصل إجمالي المساحة المبنية إلى ‬13 مليون قدم مربعة.

ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات "إعمار" من قطاع الضيافة والترفيه ‬417 مليون درهم خلال الربع الأول من ‬2013، أي ما يعادل ‬20٪ من إجمالي الإيرادات، كما حققت فنادق "إعمار" في دبي، التي تشمل "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"أرماني دبي"، معدلات إشغال وصلت إلى ‬91٪ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.