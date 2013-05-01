"هيرمس" المصرية تؤكد فشل اندماجها مع "كيو إنفست" القطري

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" ومصرف "كيو إنفست" القطري في بيان مشترك" مساء الأربعاء"، انتهاء المهلة الزمنية المحددة لإتمام صفقة الشراكة الاستراتيجية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وقالت "هيرمس" في البيان الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: "انتهت المهلة الزمنية المحددة لإتمام صفقة الشراكة الاستراتيجية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. ويترتب على ذلك انقضاء اتفاقية الشراكة بصورة تلقائية ونهائية".

يذكر أن المجموعة المالية "هيرميس" و"كيو إنفست" قامتا بتأمين الموافقات الرقابية من البلدان المقرر أن يعمل بها الكيان الجديد بصورة مباشرة، باستثناء السوق المصري.