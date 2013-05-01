112 مليون دولار مبيعات "الكويتية" في ثلاثة شهور

بلغ إجمالي مبيعات تذاكر الطيران على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية في السوق المحلي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2013 من 1 يناير حتى نهاية مارس 31.8 مليون دينار (112 مليون دولار) بنسبة زيادة 3.8% عن الخطة المستهدفة، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة أن "الكويتية" حققت نتائج جيدة على الرغم من المناخ الصعب الذي تعمل فيه الناقلة خلال الثلاثة شهور الأولى من الميزانية الحالية، لافتا إلى أن الشركة حققت ما نسبته 99.4% من الخطة المستهدفة على مستوى العالم بالنسبة للمبيعات.

وأشار إلى أن إقليم الكويت يمثل من 65% إلى 70% من إجمالي مبيعات الكويتية، وأن مبيعات وكالات السياحة والسفر المنتسبين في مكتب التسويات البنكية (BSP) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" يمثل 48% من مبيعات إقليم الكويت، فيما تمثل ايرادات المبيعات المباشرة لمكاتب مبيعات الكويتية، وكذلك مبيعات الانترنت لموقع الشركة على الشبكة العنكبوتية وكذلك مبيعات التذاكر الحكومية التي تقدر بنحو 30% من إجمالي مبيعات إقليم الكويت.

وأضاف المصدر ان هناك 6 اقاليم بخلاف الكويت وهي أقاليم منطقة الخليج والشرق الاوسط وشبه القارة الهندية وآسيا وأوروبا وأمريكا.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الاول إلى أن الخطة المستهدفة لشهر يناير هو 10.7 ملايين دينار بينما المحقق الفعلي بلغ 10.804 ملايين دينار بزيادة نسبتها 1% تقريبا، وفي شهر فبراير كان المستهدف 9.9 ملايين دينار، بينما المحقق بلغ 9.8 ملايين دينار بنسبة تراجع 1%، وكانت الخطة المستهدفة لشهر مارس 10.005 ملايين دينار بينما بلغت الإيرادات الفعلية 11.1 مليون دينار بزيادة بنسبة 11.7% تقريبا.

يذكر أن الخطة المستهدفة لإجمالي إيرادات مبيعات التذاكر خلال العام الجاري 2013 تبلغ 128 مليون دينار، بزيادة نسبتها 27% عن الخطة التي كانت مستهدفة خلال الميزانية السابقة والمقدرة بنحو 100.8 مليون دينار وتم تحقيق إيرادات فعلية خلالها بلغت 98.6 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 2.1% وبلغ متوسط سعر التذكرة العام الماضي 193 دينارا للراكب الواحد.