64 مليون دولار إيرادات "كويت إنرجي" خلال الربع الأول

أعلنت اليوم شركة "كويت إنرجي" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من العام، حيث ارتفعت إيرادات الشركة غير المدققة بنسبة 8.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتبلغ 64 مليون دولار أمريكي، وارتفع أيضاً متوسط إنتاج الشركة بنسبة 24.2% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ليبلغ 21,568 برميل من النفط المكافئ في اليوم.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة "كويت إنرجي"، السيدة/ سارة أكبر: "لقد حققت كويت إنرجي ارتفاعاً جديداً في حجم إنتاجها وإيراداتها في الربع الأول من العام. فقد تمكنت الشركة من استكمال استحواذها الجديد في اليمن، وقامت بالتوقيع النهائي على عقد استكشاف جديد في العراق، ونجحت في زيادة متوسط إنتاجها اليومي إلى ما يفوق مستوى العشرين ألف برميل من النفط المكافئ في اليوم".

وأضافت أن هذه النجاحات الهامة، نحن على ثقة من أن هذا العام سيكون عاماً شيقا لشركة كويت إنرجي.

واستكملت "كويت إنرجي" خلال الربع الأول من العام، عملية الاستحواذ على شركة "جنة هانت أويل" التي تشغّل "الرقعة الخامسة" المنتجة للنفط في اليمن وتمتلك فيها أيضاً حصة تشغيلية تبلغ 15%.

وتقع "الرقعة الخامسة" في حوض مأرب-شبوه حيث تضم أربع قطع منتجة للنفط، ويبلغ إجمالي الإنتاج اليومي فيها 38,000 برميل من النفط ، وتبلغ حصة "كويت إنرجي" التشغيلية منها ما يقارب 5,700 برميل من النفط يومياً.

كما قام التحالف الذي تقوده "كويت إنرجي" بتوقيع العقد النهائي لاستكشاف وتطوير منطقة "الرقعة التاسعة" الواقعة في محافظة البصرة في العراق، بحيث يبدأ العقد فعلياً في 3 فبراير 2013، ويمتد على مدى عشرين عاماً لغاية عام 2032.

وضم التحالف الذي تقوده "كويت إنرجي" أيضاً الشركة المستقلة "دراجون أويل" المتخصصة في عمليات الاستكشاف والتطوير وإنتاج النفط والغاز.

وستكون "كويت إنرجي" المشغّل الرئيسي للرقعة بحصة تشغيلية تبلغ 70%، فيما تمتلك شركة "دراجون أويل" الحصة التشغيلية المتبقية البالغة 30%.

وقد قام التحالف بتقديم الخطة الاستكشافية الخاصة بالرقعة إلى اللجنة الإدارية المشتركة بتاريخ 31 مارس 2013.

وواصلت الشركة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية على عقدي تراخيص استكشاف ومشاركة إنتاج امتيازي "الرقعة الأولى" (صندوكلي) و"الرقعة الرابعة" (مزار شريف) بعد أن تم اختيار العرضين الذين قدمهما التحالف الذي ضم "كويت إنرجي" في جولة مناقصات أفغانستان الثانية.

وعلى الصعيد المالي، استخدمت "كويت إنرجي" بنهاية الربع الأول 50 مليون دولار أمريكي من التسهيلات المتعاقدة مع شركة "أبراج كابيتال"، بالإضافة إلى 50 مليون دولار أمريكي كجزء من الاتفاقية المبرمة مع "بنك قطر الأول"، لدعم خطط الشركة القريبة المدى للنمو والتطوير.

كما استخدمت الشركة أيضاً 50 مليون دولار أمريكي من اتفاقية تمويل مقابل الاحتياطيات بقيمة 165 مليون دولار أمريكي كانت قد أبرمتها مع المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)، التابعة للبنك الدولي، ودويتشه بنك.

ووقعت "كويت إنرجي" أيضاً على عقد قصير المدى لمدة ثلاثة أشهر مع بنك الكويت الدولي للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي، والتي سيتم استخدامها لتمويل جزء من الاستحواذ على شركة "جنة هانت أويل" المشغّلة "للرقعة الخامسة" في اليمن.

