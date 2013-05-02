الخطوط القطرية: سنأخذ تعويضاً من بوينج عن وقف الطائرة 787

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستتلقى تعويضا من بوينج عن وقف رحلات الطائرة 787 دريملاينر وذلك مع إعادة الشركة القطرية الطائرة إلى الخدمة بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر قبل أن يصعد إلى الطائرة في أولى رحلاتها من دبي إلى الدوحة يرافقه صحفيون "سنحصل على تعويض لأننا أخذنا طائرات لم نستطع تشغيلها. بوينج تتفهم ذلك"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وانتقد الباكر قرار الهيئات التنظيمية بوقف الطائرة في يناير/كانون الثاني بعد حادثين بسبب بطاريتها وهي خطوة وصفها بأنها رد فعل مبالغ فيه وساهمت فيه تغطية مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء طائرة 787 تابعة لشركة يابانية.

وأضاف أن وقف الطائرة 787 دريملاينر أثر بشدة على خطط الشركة القطرية للتوسع. وقال إنها كانت تخطط لإطلاق 15 خطا جديدا لكنها ستكتفي بعشرة في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بخطط بوينج لتعديل الطائرة 777 الأكثر مبيعا قال الباكر إن الخطوط القطرية ستكون "مهتمة جدا" عند إطلاق المشروع رسميا.

