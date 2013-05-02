رفض تنفيذ صفقة هيرميس كيو إنفست رسمياً بسبب "محدودية الخبرة"

رفضت هيئة الرقابة المالية في مصر، الخميس، صفقة هيرميس كيو إنفست اعتراضاً على محدودية خبرة الشركة الراغبة في الشراء وعدم مزاولتها لأي نشاط منذ تأسيسها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "العربية نت" نسخة منه، إن الرفض جاء استناداً للمادة 29 من قانون سوق رأس المال والمادة 135 من لائحته التنفيذية، وتنفيذاً للفقرة الثالثة من كتاب رئيس الهيئة رقم 613 بتاريخ 23/1/2013 الخاص بإجراءات التعامل على أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

وأكدت الهيئة "أنه في إطار دورها الرقابي للحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين فيها، فإنه في ضوء محدودية خبرة الشركة الراغبة في الشراء وعدم مزاولتها لأي نشاط منذ تأسيسها، لا تتوافر متطلبات الخبرة القانونية اللازمة لتملك الشركات التابعة لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة والتي تعد من أكبر بنوك الاستثمار في مصر".