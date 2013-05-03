قطر تشتري 5% من "بهارتي" الهندية بـ1.2 مليار دولار

قالت بهارتي ايرتل الهندية إنها ستبيع حصة 5% في الشركة للذراع الاستثمارية لمؤسسة قطر مقابل 1.26 مليار دولار لتدعيم هيكل رأس المال وتمويل خطط النمو وهو ما دفع أسهمها للارتفاع نحو خمسة بالمئة.

وأعلنت بهارتي وهي رابع أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم من حيث عدد المشتركين يوم الجمعة أنها ستصدر 199.9 مليون سهم جديد للذراع الاستثمارية لمؤسسة قطر بسعر 340 روبية للسهم أي بعلاوة 7.3% فوق آخر سعر إغلاق.

ومؤسسة قطر لا تهدف للربح وهي مملوكة بالكامل للأسرة الحاكمة القطرية.

وارتفعت أسهم بهارتي 4.7% بعد الخبر ثم بددت بعض مكاسبها.

وبلغ صافي ديون بهارتي حتى نهاية مارس/ آذار 11.7 مليار دولار أو نحو 2.5 ضعف أرباحها التشغيلية. ويسيطر الملياردير سونيل ميتال على بهارتي بينما تملك سينج تل شركة الاتصالات الأولى في جنوب شرق آسيا نحو ثلث أسهمها.

وبالرغم من أن مسؤولين تنفيذيين كبارا بالشركة قالوا في السابق إنهم مرتاحون لنسبة دين أقل من ثلاثة أضعاف إلا أن بهارتي تواجه رسوما حكومية تفوق المليار دولار وستحتاج لشراء ترددات في الهند لتغذية شبكاتها في بعض المدن الرئيسية.

وقدم بنك جولدمان ساكس المشورة لمؤسسة قطر بشأن الصفقة.

