2.4 مليار دينار أرباح مؤسسة البترول الكويتية

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق حسين الزنكي إن إقرار صرف مكافأة للموظفين يأتي بسبب نجاح السنة المالية 2013/2012، مشيرا إلى أنه تم توزيع 4 رواتب وذلك عن الارباح المميزة التي حققها القطاع النفطي والبالغة 2.4 مليار دينار.

وبحسب الوطن الكويتية، قال الزنكي إن هذه الارباح ما كان لها ان تتحقق الا من خلال تعاون العاملين الايجابي وجهودهم البناءة وحرصهم على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وشركائها من مفهومها النظري الى واقع عملي حقق بدوره الارتقاء بالاداء ويسر تحقيق رسالة ورؤية الاهداف المنشودة للقطاع النفطي.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه النتائج هدفا نتطلع ونحرص من خلاله على التميز والتفاني بتقديم افضل الممارسات المثلى في الاداء والعطاء وبمختلف المستويات الادارية والفنية والتقنية.