بوينج تنوي تدشين طائرة للركاب هي الأطول مدى في العالم

قالت مصادر مطلعة إن شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات، عرضت على شركات الطيران تصميماً لطائرة ركاب قادرة على قطع أطول مسافة في العالم، لتثير بذلك المزيد من الاهتمام بشأن النسخة المعدلة التي طال انتظارها من الطائرة 777 عريضة البدن.

وبدأت «بوينج» الأربعاء الماضي سباقاً مع منافستها الأوروبية «ايرباص»، لبيع أحدث طائرات المسافات الطويلة بإعلانها البدء في بيع سلسلة طائرات متطورة تعرف باسم 777إكس. وظهرت الطائرة 777 لأول مرة في تسعينات القرن العشرين، وهيمنت على سوق الطائرات الكبيرة ذات المحركين القادرة على الطيران لمسافات لم يكن يستطيع قطعها من قبل سوى الطائرات ذات الأربعة محركات، وهو ما جعلها تكتسب اسم «ميني جامبو».

وينصب اهتمام قطاع الطيران الآن على نسخة مستقبلية تضم 400 مقعد وتعرف باسم 777-9 إكس التي تخوض بها «بوينج» المنافسة مع الطائرة ايه 350-1000 أكبر نسخة من أحدث طائرات ايرباص.

وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات بين بوينج والمشترين المحتملين، أثارت اهتماماً أيضا بشأن الطائرة 777-8 إكس المقرر أن تخلف الطائرة 777-200 إل.آر الأطول مدى حالياً في السوق والتي تستطيع قطع أكثر من 17200 كيلومتر.