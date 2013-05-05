"نوكيا" تسيطر على 50% من سوق الهاتف المحمول بالإمارات

كشف تقرير صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، أن ‬50% من الهواتف المتحركة المسجلة على شبكات الاتصال بالدولة هي من تصنيع شركة نوكيا، تليها كل من هواتف بلاك بيري وسامسونغ بنسبة ‬10.7% لكل منهما، ثم شركة أبل بنسبة ‬8.4%، تليها هواتف سوني إريكسون بنسبة ‬1.5%.

ويقدم التقرير الذي نشرته صحيفة "الإمارات اليوم"، معلومات حول سوق الهواتف المتحركة في الدولة، ويوفر التقرير الحصة السوقية للهواتف المتحركة الأكثر استخداماً في السوق الإماراتية، وأنظمة تشغيل الهواتف المتحركة الأكثر انتشاراً.

وبحسب التقرير فقد استحوذ هاتف ‬1280 على حصة سوقية تصل نسبتها إلى ‬3.08% من مجموع الهواتف المسجلة في الشبكات، يليه آي فون ‬4 إس بنسبة ‬2.93%، ثم نوكيا إكس ‬1 ـ ‬01 ونوكيا إي ‬5 بنسبة ‬2.61% لكل منهما، وآي فون ‬4 بنسبة ‬2.58%، وأخيراً سامسونغ إس ‬3 بنسبة ‬2.11%.

وفيما يخص الهواتف الذكية، فإن هاتف آي فون ‬4 إس يعد الأكثر استخداماً في الدولة، يليه آي فون ‬4، ثم سامسونغ إس ‬3، وبعده آي فون ‬5، ثم بلاك بيري بولد ‬9900، يليه بلاك بيري بولد ‬9780.

وأظهر التقرير أيضاً أن أكثر أنظمة الهواتف المتحركة استخداماً حالياً في الدولة هي أنظمة "سمبيان"، الخاصة بهواتف نوكيا، بنسبة ‬50%، تليها الهواتف العاملة بنظام آي أو إس الخاص بأجهزة أبل، بنسبة ‬13.8%، ثم بلاك بيري بنسبة ‬10.7%، وأندرويد بنسبة ‬10.4%.

وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن إصدار هذا التقرير يأتي لإعطاء لمحة حول حصص الهواتف المتحركة في الدولة، في قطاع يتميز بتنوعه واختلاف أنماط الاستخدام بشكل كبير، ويعكس التقرير أيضاً النشاط التجاري لسوق الهواتف الذكية، إذ ترتفع حصة الهواتف الذكية لتصبح إحدى المحركات الرئيسة لصناعة الاتصالات.