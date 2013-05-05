60 شركة إماراتية شاركت في ملتقى التجارة في أربيل

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومكتب الاستثمار الأجنبي في الدائرة ملتقى التجارة في أربيل 2013، الذي أقيم مؤخراً في أربيل بإقليم كردستان العراق، بدعم من وزارة الاقتصاد واقتصادية أبوظبي وبمشاركة 120 من نخبة رجال الأعمال يمثلون 60 شركة إماراتية وحكومة إقليم كردستان العراق.

ووفقاً لبيان صحافي أصدره "مكتب الاستثمار الأجنبي" في "اقتصادية دبي"، يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار السعي المستمر إلى تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، وتوفير الدعم الكامل للشركات المحلية نحو التوسع في التصدير للأسواق الخارجية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وجاء الحدث مدعوماً من قبل حكومة إقليم كردستان واتحاد غرف التجارة في كردستان، حيث كان بمثابة حلقة وصل نحو تطوير الأعمال التجارية والتواصل فيما بين الشركات الإماراتية مع العملاء الجدد والمحتملين. وتميز الحث بمشاركة أكبر الشركات الإماراتية مثل، النابودة، دوكاب، الجابر، بن موسى، الثريا للاتصالات.

وشاركت كل من دانة غاز وشركة نفط الهلال من قطاع الطاقة كرعاة رئيسين لهذا الحدث.

وقال عبدالله آل صالح، ممثل وزير الاقتصاد في "ملتقى التجارة في أربيل 2013"، "يعد إقليم كردستان من الأسواق الواعدة بالفرص الاستثمارية وهو يمثل بوابة للسوق العراقي، ونحن واثقون أن بإمكاننا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترات المقبلة".

ومن الجهة ذاتها، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، "نتطلع إلى رفع معدلات التصدير في أربيل وإقليم كردستان ونود التوسع بالعلاقات بين كردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم الروابط الثقافية والديناميكية الاقتصادية والتجارية في كردستان في فتح الباب أمام الشركات لدينا للنظر في دخول السوق، وتوسيع نطاق انتشارها، إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل".

وأضاف العوضي، "نجحت الشركات المحلية في تعزيز صادراتها عبر مؤسسة دبي لتنمية للصادرات بشكل كبير في كردستان خلال السنوات الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة دراسة وفهم أعمق لرغبات المستهلكين وكذلك تحديد الاتجاهات والقنوات الرئيسية للوصول إلى السوق بشكل أوسع وأكثر تطورات، مواجهين بها التحديات المحتملة".

ومن جانبه قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية، "أثبتت دبي وصفها كمدينة الأعمال التجارية من خلال المزايا التي تمتلكها، وهي لا تكمن في إنشاء المكاتب والمقرات الإقليمية فقط، وإنما النمو والتوسع في المنطقة بأكملها. كما يمكن الوصول من دبي إلى حوالي 2.2 مليار نسمة في غضون أربع ساعات، وهذا أمر مهم جدا للمستثمرين، حيث تمثل الإمارة مركزا لخدمة العديد من الشركات الخارجية التي تبحث عن التوسع في أعمالها على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف القرقاوي، "نركز بشكل أكبر على الدور المحوري لإمارة دبي في المنطقة، ويعتبر موقعنا الاستراتيجي ومركزيتنا الجغرافية مفتاحا رئيسياً لريادة الأعمال، ونرى أن الشركات الكردستانية ستستفيد من مكانة دبي باعتبارها واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في الوقت الحالي والمستقبل".