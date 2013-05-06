طوارئ بمصفاة "أرامكو" بعد اختناق عامل نتيجة تسرب الغاز

قالت شركة "أرامكو" السعودية في بيان صحافي قبل قليل، تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، إن حادث تسرّب الغاز الذي وقع صباح اليوم في مصفاة جدة "كان محدوداً".

وأضافت الشركة أن الحادث وقع أثناء قيام أحد الموظفين بأعمال صيانة وقائية دورية، ما تسبب في وفاته.

وأكدت الشركة أنها تمكَّنت من إيقاف التسرب في حينه، وأن أعمالها لم تتأثر جرّاء هذا الحادث.

ولم تتطرق "أرامكو" في بيانها لعدد حالات الاحتناق الناجمة عن حادث تسرب الغاز.

وكانت مصادر قد أبلغت "العربية نت" بأن شركة "أرامكو" أعلنت حالة الطوارئ على إثر تسرُّب غاز كبريتيد الهيدروجين H2S بمصفاة تابعة لها.

وذكرت تقارير إعلامية أن عدداً من فرق الدفاع المدني وفرق إطفاء متخصصة في أرامكو في معالجة التسرّب الذي يؤدي لوفاة مَنْ يتعرض له في خلال 3 الى 5 دقائق نظراً لخطورته، وقد تمكنت فرق الطوارئ من معالجة التهريب والوقوف على نتائج التسرُّب لتجنب أي خسائر أخرى في الأرواح.

وقالت مصادر مطلعة إن تسرُّب الغاز كاد أن يُحدث كارثة لولا عناية الله، حيث إن التسرُّب، وفيما لو استمر كان من الممكن أن يحدث وفيات على بعد 18 كيلومتراً من الموقع وفي كل الاتجاهات، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.