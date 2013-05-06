"آسيا للاستثمار" تُطلِق صندوقاً للتمويل التجاري الإسلامي

أعلنت شركة "آسيا للاستثمار"، الشركة الخليجية المتخصصة في الاستثمارات الآسيوية، اليوم، عن إطلاق "صندوق آسيا للتمويل التجاري الإسلامي"، الذي سيتم خلاله تمويل المبادلات التجارية في آسيا والشرق الأوسط على مدى قصير الأجل ومبني على أحكام الشريعة.

ويستهدف الصندوق استغلال الفرص الفريدة المتاحة في سوق التمويل حالياً بفضل النمو القوي للمبادلات التجارية، فيما بين الدول الآسيوية وكذلك المبادلات التجارية العابرة للحدود بين دول آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة بين دول آسيا بحلول عام 2020 إلى 4 أمثال مستوياته الحالية (من 5 تريليونات دولار أميركي إلى 20 تريليون دولار) بينما يتوقع تنامي حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الناشئة وحدها بمعدل 25 في المئة سنوياً.

ويسعى "صندوق آسيا للتمويل التجاري الإسلامي "لتغطية هذه الفجوة التمويلية، وبالتالي تحقيق دخل منتظم مبني على الشريعة، إذ يستهدف الصندوق في هذا المجال تحقيق مستوى عائدات يبلغ ضعف معدل الزكاة، أو ما يعادل 5%، مع توفير السيولة على أساس ربع سنوي، وقد تمت الموافقة على الأنشطة الاستثمارية الخاصة بالصندوق من قبل مجلس مكون من نخبة من كبار علماء الشريعة في الخليج العربي والعالم، وسيواصل هذا المجلس الإشراف على عمليات الصندوق.

وستتولى شركة آسيا للاستثمار إدارة هذا الصندوق، وذلك من خلال ذراعها لإدارة الاستثمارات في هونغ كونغ الذي تم إطلاقه حديثاً. وسيتم إدارة الصندوق بالاشتراك مع مجموعة "EuroFin Asia" التي تعد المستشار الاستثماري للصندوق وتعتبر شركة رائدة في مجال التمويل التجاري تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وقد استثمرت شركة آسيا 20 مليون دولار أميركي في الصندوق كاستثمار أولي في الصندوق.

وقال أحمد الحمد، المدير التنفيذي لمجموعة آسيا للاستثمار، "يأتي إطلاق صندوق آسيا للتمويل التجاري الإسلامي في توقيت متميز تشهد فيه القارة الآسيوية نمواً مستمراً، وتسجل فيه المبادلات التجارية العابرة للحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي دول آسيا الناشئة معدلات نمو قياسية".

وأضاف "نحن نتمتع بوضع مثالي يتيح لنا المشاركة في هذا النمو، نظراً لأن الصندوق سيتمتع بخبرات كلٍ من فريق إدارة الاستثمار التابع لنا في هونغ كونغ، وشركائنا في هذا المشروع ، كما أن معرفتنا المشتركة الوثيقة بأسواق آسيا والشرق الأوسط تتيح لنا تطوير أفضل صندوق في هذا المجال".

وتوقع مهاب مفتي، الرئيس التنفيذي لشركة آسيا للاستثمار دبي، بأن يحظى هذا الصندوق باهتمام كبير في المنطقة، نظراً لأن المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مهتمون بتعزيز صلاتهم مع الاقتصاديات الآسيوية الصاعدة، التي ما زال تواجدهم فيها محدوداً.