دبي تعتزم مضاعفة طاقتها لـ160 ألف غرفة فندقية بحلول ‬2020

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إن الإمارة ستضاعف الطاقة الاستيعابية الفندقية بحلول عام ‬2020، تماشياً مع رؤية دبي ‬2020 لتطوير القطاع السياحي، مشيرة إلى أن نحو ‬15 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في دبي حالياً.

وبلغ عدد الغرف والشقق الفندقية في دبي بلغ بنهاية العام الماضي ‬80.4 ألف غرفة وشقة فندقية، ترتفع إلى ‬160.8 ألف غرفة بحلول ‬2020.

وقال مسؤولون في قطاع السياحة، إن مؤشرات القطاع السياحي في دبي شهدت خلال العام الماضي ارتفاعات ملحوظة في عدد النزلاء ومتوسط الإقامة والعائدات الفندقية لتتخطى حاجز ‬10 ملايين سائح العام الماضي، مقارنة بمليون سائح عام ‬1994 بزيادة تفوق ‬10 أضعاف، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ولفتوا، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ‬20 لانطلاقة معرض سوق السفر العربي "الملتقى ‬2013"، إلى أن الإمارة ستعيد هيكلة العروض التي تقدمها للسياح كي تتناسب مع الأسواق المستهدفة وتطوير المنتج السياحي والعروض والفعاليات، خصوصاً المؤتمرات والمعارض، فضلاً عن تشجيع الزوار على البقاء في دبي فترة أطول، في إطار رؤية عام ‬2020 التي تسعى لإضافة مليون سائح كل عام.

من جانبه، قال الشيخ ماجد المعلا ، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران في "طيران الإمارات"، إن "الناقلة تسجل نمواً سنوياً في السعة المقعدية تصل نسبته إلى ‬20٪"، لافتاً إلى أن "الناقلة افتتحت ‬15 وجهة جديدة عام ‬2012، ونتوقع افتتاح العدد نفسه العام الجاري".

وبين المعلا أن طيران الإمارات تسعى ضمن خططها التوسعية بحلول عام ‬2020 إلى أن تنقل ‬100 مليون مسافر وتضاعف حجم أسطولها بنسبة الضعف إلى نحو ‬400 طائرة.