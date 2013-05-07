"ناس القابضة" السعودية تطرح 30% من أسهمها خلال 2014

قال سليمان الحمدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ناس القابضة" السعودية، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول للأنباء"، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تطرح الشركة 30% من أسهمها للاكتتاب خلال النصف الثاني من العام القادم 2014.

وتضم "ناس القابضة" 4 شركات هم، "طيران ناس" وهي شركة طيران سعودية خاصة، و"ناس جت" المتخصصة في الطيران الخاص، و"الطيران العارض" المتخصصة في الحج والعمرة، و"ناس تك" المتخصصة في قطاع الصيانة.

وأضاف "سيتم طرح شركتين على الأقل من الشركات الأربع للاكتتاب بسوق المال السعودية".

وأشار إلى أن الشركة اتفقت، قبل أسبوعين، مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال، لتكون المستشار المالي لعملية الاكتتاب، مضيفا أنه، "من المتوقع أن يستغرق الأمر 15 شهرا، لكن بنهاية العام ستكون جميع متطلبات هيئة سوق المال جاهزة.. من المتوقع تقديم الطلب نهاية العام الجاري لتحديد وقت الاكتتاب".

وأوضح سليمان "كنا نعتمد على التمويل الذاتي ، لكن بالاكتتاب سنتمكن من تمويل الخطط التوسعية، وزيادة عدد طائراتنا، وفتح مزيد من المحطات الجديدة".

وحول إمكانية طرح صكوك كأحد بدائل الاكتتاب لتمويل توسعات الشركة قال سليمان، "لم تعد الصكوك مطروحة الآن".

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