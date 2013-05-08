انخفاض أسعار النفط وإغلاق خط أنابيب يهبط بأرباح "طاقة" 80%

هبطت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) خلال الربع الأول من العام بـ80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 106 ملايين درهم، مما يعادل نحو 29 مليون دولار، مقارنة بنحو 534 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012.

وعزت الشركة التراجع الحاد في أرباحها إلى انخفاض أسعار النفط، وإغلاق خط أنابيب في بحر الشمال في يناير لإجراء أعمال الفحص والإصلاح والصيانة.

وفي لقاء مع "العربية"، قال نائب الرئيس للعلاقات الاستراتيجية والشؤون العامة في شركة "طاقة"، خالد الصيعري، "إجمالي إيرادات الشركة يعتبر على ثبات خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبتراجع بسيط 6%".

وبلغ إجمالي إيرادات "طاقة" للربع الأول نحو 5.4 مليار درهم مقارنة بنحو 5.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012.

وأشار إلى أن تراجع الأرباح يعود لأسباب عديدة، منها نحو 170 مليون درهم أرباح مفقودة بسبب إغلاق منصة في بحر الشمال، التي تنتج نحو 8-10 آلاف برميل مكافئ يومياً، إضافة إلى إغلاق بسيط لبعض التوربينات في محطة الجرف الأصفر، وكذلك إغلاق إحدى محطاتنا في الإمارات العربية، وهذه كانت لها تأثير بنحو 62 مليون درهم".

وأوضح أن انخفاض أسعار النفط يعد أحد أسباب تراجع الأرباح أيضاً، وإن كان هناك ارتفاع في سعر الغاز.

وكانت طاقة قد كشفت عن احتمالية إصدار سندات خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيرة إلى خططها لإعادة تمويل سندات بقيمة 1.2 مليون دولار تستحق في سبتمبر 2014.