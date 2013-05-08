"قطر للبترول" تعتزم طرح أسهم بقيمة 50 مليار دولار

قال نائب رئيس مجلس إدارة قطر القابضة عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار حسين العبدالله, إن شركة قطر للبترول تعتزم طرح أسهم في أربع من وحداتها التابعة للاكتتاب العام بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف العبدالله أنه توجد أربع شركات لدى قطر للبترول جاهزة الآن للإدراج في بورصة قطر بحسب وكالة رويترز.

وامتنع العبدالله عن تحديد أسماء الشركات الأربع التي سيتم طرحها.

وفي سياق متصل كان وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال حسين قد أعلن مؤخراً التوجُّه لإنشاء أكبر مصرف إسلامي برأسمال مليار دولار بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البركة وبنوك أخرى.

وستمتلك حكومة قطر 30%، من رأسمال البنك الجديد.