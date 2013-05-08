"المصرية الكويتية" تربح 5.6 مليون دولار من صفقة التأمين

قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية إن التقييم الكمّي المتوقع على القوائم المالية المجمعة للشركة نتيجة صفقة نقل ملكية حصة قدرها 59.99% من اسهم شركتي "نايل فاميلي تكافل" و"نايل جنرال تكافل" لشركة "طوكيو مارين ونشيدو فاير إنشورنس" تتمثل في تحقيق أرباح بقيمة 5.6 مليون دولار تقريباً خلال الربع الثاني من عام 2013.

وكانت الشركة أعلنت في أبريل الماضي عن قيام الشركة من خلال بعض من شركتها بنقل ملكية حصة قدرها 59.9% من أسهم شركتي "نايل فاميلي تكافل" و"نايل جنرال تكافل" لشركة طوكيو مارين ونشيدو فاير إنشورنس المالكة لنسبة 40% من أسهم الشركتين وقد بلغت قيمة الصفقة 53 مليون جنيه.