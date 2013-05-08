1.76 مليار دولار أرباح "أيبيك" خلال 2012

حققت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) أرباحاً صافية بلغت 6.4 مليار درهم (1.76 مليار دولار) لعام 2012 مقارنةً بصافي أرباح بلغ 1 .164 مليون درهم (7 .44 مليون دولار) في 2011.

ويرى خبراء أن الأداء التشغيلي القوي لكل من “سيبسا” وبورياليس ونوفا للكيماويات، بالإضافة إلى الانتعاش لبعض الأسهم المدرجة التي تحتويها محفظة شركة آبار للاستثمار ساهم في رفع الأرباح، حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل 6 مليارات درهم (62 .1 مليار دولار) لعام ،2012 بزيادة قدرها 3 .15 مليار درهم (17 .4 مليار دولار) عن العام السابق، أما الإيرادات المجمعة في عام 2012 فزادت من 126 مليار درهم (3 .34 مليار دولار) إلى 6 .190 مليار درهم (9 .51 مليار دولار) وارتفعت الأرباح التشغيلية من 2 .9 مليار درهم (51 .2 مليار دولار) إلى 7 .11 مليار درهم (17 .3 مليار دولار) لنفس الفترة، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وحصلت آيبيك على المرتبة الخامسة عشرة ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث حجم الأصول حسب معهد الصناديق السيادية SWF، على مجموع الموجودات المجمعة عند مستوى 3 .239 مليار درهم (16 .65 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق وذلك لأن النمو في الموجودات قابلها تصفية في الاستثمارات، أما الالتزامات المجمعة فبلغت 1 .182 مليار درهم (6 .49 مليار دولار) لعام 2012 في حين نمت حقوق المساهمين المجمع لتصل إلى 2 .57 مليار درهم (56 .15 مليار دولار) في عام 2012 من 2 .52 مليار درهم (2 .14 مليار دولار) في العام السابق.

وحصلت آيبيك على تصنيف Aa3/AA/AA من قبل موديز، ستاندرد أند بورز وفيتش على التوالي .