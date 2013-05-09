أرباح "طاقة" الإماراتية تتراجع 80% في الربع الأول

ذكرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أن صافي أرباحها المتحققة في نهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 80% إلى 106 ملايين درهم، مقارنة مع 534 مليون درهم في الربع الأول من العام 2012.

وبحسب البيان، فقد بررت الشركة تراجع صافي الأرباح بضعف إيرادات النفط والغاز بسبب الإغلاق غير المخطط له لمنصة كومورانت ألفا في بحر الشمال في المملكة المتحدة الى جانب قيام الشركة خلال الربع الاول من العام الماضي بالتخارج من بعض الأصول غير الرئيسية، مما أدى إلى دعم الربحية خلال تلك الفترة، مما يجعل المقارنة المباشرة بين الفترتين أمراً صعباً. وبلغت الإيرادات 5.4 مليار درهم في الربع الأول بانخفاض 6% عن نفس الفترة قبل عام.

وارتفع إجمالي أصول طاقة إلى 121.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من 2012 حيث بلغت وقتها 116.151 مليار درهم، غير أن هذه الأصول تراجعت مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي حيث بلغت 122.6 مليار درهم في ديسمبر 2012، وذلك نظرا لانخفاض قيمة الدولار الكندي وتراجع الذمم المدينة لمشروعها "طاقة بريطانيا" لدى الشركاء في المشروع.

وتتوقع طاقة الانتهاء من الاستحواذ على مشروع ليكفيلد لتوليد الطاقة من الرياح بولاية مينيسوتا الأميركية في الربع الثاني وبدء تشغيل محطة كهرباء مائية بشمال الهند في نهاية 2013.

