فيسبوك تعتزم شراء شركة إسرائيلية لتحديد المواقع عبر الهاتف

ذكرت صحيفة كالكاليست أن شركة فيسبوك تجري محادثات بلغت مرحلة متقدمة للاستحواذ على شركة ويز الإسرائيلية لخدمات تحديد المواقع عبر الهاتف المحمول، مقابل ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار.

وقالت الصحيفة إن عملية الفحص الفني تجري حالياً بعد توقيع مذكرة شروط مضيفة أن المحادثات بدأت قبل ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.

وتستخدم ويز إشارات الأقمار الصناعية من الهواتف الذكية للمشتركين لتوليد خرائط وبيانات عن حركة السير تتيحها بعد ذلك للمستخدمين الآخرين لتقديم معلومات عن حركة السير لحظة بلحظة.

ورفض مسؤولون في ويز التعقيب على التقرير.

وأقامت ويز شراكة مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول 2012، حين أصدرت نسخة محدثة تسمح للمستخدمين بإتاحة معلومات عن حركتهم بالسيارة لأصدقائهم على الموقع.

وإذا تمت الصفقة فستكون ثالث استحواذ لـ "فيسبوك" في إسرائيل. فقد اشترى الموقع شركة سنابتو عام 2011، مقابل 70 مليون دولار وفيس دوت كوم في 2012، مقابل 60 مليون دولار.