"أباتشي" تعتزم بيع أصول بقيمة 4 مليارات دولار بنهاية 2013

قالت شركة "أباتشي كورب" الأميركية للنفط والغاز، إنها تعتزم بيع أصول بقيمة أربعة مليارات دولار هذا العام، لتقليص ديونها وجمع أموال لإعادة شراء أسهم.

وأعلنت أباتشي تحقيق أرباح جاءت دون توقعات "وول ستريت" للربع الخامس على التوالي، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز.

وقالت شركة أباتشي، التي تتخذ من هيوستون مقراً لها إنها تعتزم استخدام نحو ملياري دولار من بيع أصول غير أساسية لتقليص ديونها، و"تعزيز المرونة المالية"، ولم تحدد الشركة الأصول التي تنوي بيعها.

وقال ستيفن فارس، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" في بيان، إنه من المقرر تخصيص الملياري دولار الأخرى لإعادة شراء ما يصل إلى 30 مليون سهم، أو نحو 7.5% من الأسهم المتداولة للشركة.

وأضاف أن الشركة تدرس أيضاً الدخول في مشروعات مشتركة.

وارتفع إنتاج "أباتشي" في الربع الأول على مستوى العالم أقل من اثنين بالمئة إلى 781819 برميلاً من المكافئ النفطي يومياً.

وقالت "أباتشي"، التي تنقب عن النفط والغاز في كندا ومصر والجزء البريطاني من بحر الشمال والأرجنتين، إن المواد السائلة تمثل 53% من إنتاج الربع الأول، وساهمت بنسبة 82% من الإيرادات.

وانخفض صافي دخل الشركة إلى 698 مليون دولار، أو 1.76 دولار للسهم في الربع الأول من 778 مليون دولار أو دولارين قبل عام.

وتراجعت الإيرادات في الربع الأول 10% إلى 4.08 مليار دولار لتأتي دون متوسط توقعات المحللين البالغ 4.31 مليار دولار.