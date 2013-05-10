دانة غاز: إعادة تمويل صكوك المضاربة بمليار دولار آخر

أكدت شركة دانة غاز أنها أنهت صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها مليار دولار والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة.

ووفقا لصحيفة الخليج، جاءت هذه الخطوة في أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة على صفقة إعادة التمويل.

هذا وقد تم إدراج الصكوك الجديدة بقيمة 850 مليون دولار (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) بـ8 مايو 2013 في سوق الأوراق المالية العالمي في البورصة الإيرلندية .

وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز "يُعد إنهاء عملية تمويل الصكوك خطوة مهمة في مسيرة الشركة، كما سيمكننا من التركيز على مخططاتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا في كل من إقليم كردستان العراق ومصر، وشرقيّ البحر الأبيض المتوسط".

وتتضمن البنود الرئيسة للصفقة تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار أمريكي إلى 850 مليون دولار أمريكي بسداد 70 مليون دولار أمريكي كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار أمريكي .

وتقسيم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين، الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، والشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمس سنوات حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لضمان تمويل طويل الأجل، وتؤمن الشريحتان فيما بينهما الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية .