"هيونداي" تعتزم التوسع في السوق الصينية

ذكرت تقارير إخبارية، أن شركة هيونداي موتور كورب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية تدرس إقامة رابع مصنع لسياراتها في الصين في إطار جهودها لمواجهة الطلب المتزايد في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هيونداي وشركة كيا موتورز التابعة لها تسعيان إلى زيادة طاقتهما الإنتاجية في الصين إلى حوالي 1,8 مليون سيارة سنويا.

ونقلت الوكالة عن هسيوه يونج هسينج نائب رئيس مجلس إدارة هيونداي إن المعروض من سيارات كيا وهيونداي في السوق الصينية سيكون أقل من المطلوب بعد عام 2015 في ظل تنامي السوق. وأضاف أن الشركة تدرس إقامة مصنع رابع في الصين بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف سيارة سنوياً.

وقال هسيوه الذي يشرف على عمليات هيونداي وكيا في الصين، إنه سيتم ترشيح موقع للمصنع الجديد في قلب أو غرب الصين دون أن يقدم المزيد من المعلومات.

يذكر أن شركة بيجينج هيونداي موتور وهي مشروع مشترك بين هيونداي وبيجينج أوتوموتيف الصينية تدير 3 مصانع حالياً في الصين حيث من المنتظر الانتهاء من توسعات المصنع الثالث العام المقبل.

