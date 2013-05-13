"الإمارات للصرافة" يوقع شراكة مع "داداباي" البحرينية

وقع "مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة" اليوم اتفاقية شراكة مع "داداباي للسفر" في البحرين، لتمكين عملاء الشركة البحرينية من سداد قيمة الحجوزات الخاصة بهم عبر مكاتب مركز الإمارات للصرافة المنتشرة في الإمارات والتي تصل الى 124 فرعا في جميع أنحاء الدولة.

وقال نائب المدير العام للعمليات العالمية بـ"مركز الإمارات للصرافة" بروموث مانغات، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن توقيع الشراكة، "لدينا علاقة طويلة مع مجموعة داداباي للسفر في مملكة البحرين. وتتيح لنا هذه العلاقة تحصيل المدفوعات بالنيابة عنهم في دولة الإمارات وهذا يأتي في إطار الثقة المتبادلة".

وأضاف مانغات في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن "مركز الإمارات للصرافة" وشركة "داداباي للسفر" يهدفان إلى تحقيق أقصى قدر من الراحة للعملاء فمن خلال هذه الشراكة، يستطيع العملاء الآن وبسهولة من خلال أي من فروع مركز الإمارات للصرافة المنتشرة في الإمارات تسديد مدفوعاتهم بسهولة وراحة متناهية.

فمن خلال هذه الشراكة نكون قد أنجزنا خطوة أخرى في تحقيق أهدافنا الساعية الي جلب الرفاهية للعملاء وتقديم العديد من الخدمات تحت سقف واحد. ونحن نشعر بإيجابية كبيرة جدا من خلال هذه الشراكة مع هذه المجموعة الناجحة".



وأنشئ "مركز الإمارات للصرافة"، في عام 1980 في أبوظبي، وأصبح كيانا عالمياً من خلال ما يزيد على 700 مكتب مباشر منتشراً في 30 بلداً، ويرتبط المركز بعلاقات قوية مع ما يزيد على 150 بنكا من البنوك العالمية حول العالم.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي، لـ"مجموعة داداباي للسفر" فيجاي مينون، "إننا نشاطر مركز الإمارات للصرافة رؤية مماثلة في تقديم الخدمات للعملاء، عندما يتعلق الأمر بتعزيز تجربة العملاء.

وهذا يأتي من القيم الغنية التي تبني على الشراكات والمؤسسات، فشركة داداباي للسفر دائماً تحاول أن تجلب المزيد من الراحة للعملاء".